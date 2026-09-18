Миллиарды евро на оружие: ЕС готовит масштабные оборонные проекты с Украиной
Евросоюз может направить 10 млрд евро неиспользованных средств программы SAFE на совместные оборонные проекты с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Еврокомиссии Том Ренье на брифинге в Брюсселе.
По его словам, оценка остаточных ресурсов в рамках программы предварительная, однако речь идет о существенной финансовой поддержке.
"Пока мы можем рассчитывать по меньшей мере на 10 миллиардов евро. Это минимальная сумма, которую мы имеем на данный момент", - подчеркнул Ренье.
Окончательная сумма доступных средств зависит от финального оформления последних кредитов в рамках SAFE. В частности, на итоговый объем повлияет окончательное урегулирование ситуации с венгерским планом.
Механизм привлечения украинских компаний
Украина не будет получать эти финансовые ресурсы в виде прямого кредита. Работа пройдет по стандартной логике программы SAFE: кредитные обязательства берут на себя страны-члены Евросоюза, но украинские компании оборонного сектора получают право участвовать в совместных закупках и производственных проектах.
"Украина была полностью привлечена с самого начала. Мы говорим о кредитах, которые должны брать наши государства-члены, но украинские компании, конечно, полностью привлечены и могут извлечь из этого выгоду", - пояснил представитель Еврокомиссии.
Именно из этих остаточных средств Европейская комиссия планирует финансировать новые совместные оборонные инициативы с участием украинского бизнеса.
Напомним, Польша стала одной из стран ЕС, которых удивило заявление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен о намерении направить неиспользованные средства оборонной программы SAFE на общие проекты с Украиной.
Варшава рассчитывала использовать эти средства для финансирования своих оборонных программ. По словам дипломата в Брюсселе, никаких предварительных консультаций с государствами-членами по этому решению не было.