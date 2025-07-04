На мільярди доларів: Польща закупить у Південній Кореї велику партію сучасних танків

Уряди двох країн довгий час не розголошували умови угоди. За інформацією ЗМІ, загалом Польща отримає 180 танків. При цьому 117 танків буде вироблено на заводі Hyundai Rotem у Південній Кореї, решта – на спільному підприємстві в Польщі.

"Друга угода про експорт танків К2 підтверджує міцну співпрацю Південної Кореї та Польщі у сфері озброєнь", - сказав міністр оборони Південної Кореї Сок Чон Гун.

Угода з продажу танків стала продовженням серії угод, які підписали Варшава та Сеул у 2022 році. Після збільшення видатків польської влади на допомогу Києву країна також закупила самохідні гаубиці К9 та штурмовики FA-50.

Польща оновлює озброєння армії

Польща – це країна НАТО, яка витрачає на оборону найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в США та Південній Кореї.

Уряд прем'єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.