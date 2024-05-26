Мільярдер та експрезидент США з двома імпічментами. Чим відомий Дональд Трамп

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Творець сімейної імперії. Кар'єра Трампа в бізнесі

Дональду Джону Трампу 14 червня виповниться 78 років. Він народився та виріс у районі Квінс міста Нью-Йорк у родині шотландської іммігрантки Мері Енн Маклеод та Фреда Трампа, чиї родичі були переселенцями з Німеччини. Дональд – четвертий з п'яти дітей у сім'ї Трампів.

Навчався у спеціалізованій школі-інтернаті "Нью-Йоркська військова академія". Після її закінчення, поступив в Фордгамський універсітет, а потім в Уортонську школу бізнесу, де здобув ступінь бакалавра з економіки.

Почав кар'єру у компанії батька в галузі нерухомості – займався орендою будинків для людей середнього класу у Брукліні, Квінсі та Стейтен-Айленді. А в 1971 Трамп переїхав на Манхеттен, де зосередився на проєктах забудови. У тому ж році він перейменував компанію в The Trump Organization.

У 1980-х роках інвестував у кілька великих проєктів нерухомості в Нью-Йорку. До 1988 Трамп заробив свій перший мільярд, але через фінансову кризу у 90-х опинився на межі банкрутства. Кілька його бізнесів були продані, як-от авіакомпанія Trump Shuttle.

Фото: Трамп побудував бізнес у сфері нерухомості (Getty Images)

Попри труднощі бізнес Трампа у галузі нерухомості загалом став надзвичайно успішним. Він навіть ліцензував власне ім'я, під яким утілювалися будівельні проєкти. TheTrump Organization наразі є міжнародним конгломератом нерухомості.

Ім'ям бізнесмена названі елітні апартаменти на П'ятій авеню на Манхеттені – Trump Tower, 72-х поверховий хмарочос навпроти штаб-квартири ООН - Trump World Tower, міжнародний готель Трампа "Лас-Вегас", міжнародний готель та башта Трампа – Chicago, міжнародний готель та башта Трампа – New York тощо.

Є власником готелів у різних країнах і мережі казино Trump Entertainment Resorts, майданчиків для гольфу, пляжних клубів та курортів. Започаткував компанії в галузях туризму, спорту, парфумерній промисловості, виробництва одягу.

Станом на початок травня 2024, Forbes оцінював статки Дональда Трампа у 7,5 млрд доларів.

Зірка ТБ та медіамагнат

Як згадував сам Трамп в одній зі своїх книг, деякий час він замислювався над кінокар'єрою, але врешті дійшов висновку, що бізнес у нерухомості є більш прибутковим. Однак глядачі все ж побачили його на кіноекранах.

Дональд Трамп знявся у стрічках "Сам удома 2", "Принц із Беверлі Хіллз", "Няня", "Кохання з повідомленням", серіалі "Секс і місто" та інші. Всі його ролі були епізодичними, бізнесмен переважно грав самого себе. Двічі був номінований на премію Emmy.

Широко відомим глядачам ім'я Трампа стало завдяки реаліті-шоу "Кандидат", яке він вів 14 сезонів (з 2004 до 2015). У шоу бізнесмен оцінював підприємців-початківців, які змагалися за однорічний початковий контракт на 250 000 доларів США з The Trump Organization. За участь у "Кандидаті" отримав зірку на Алеї слави в Голівуді.

До 2015 року компанія Дональда Трампа Miss Universe Organization спільно з каналом NBC проводили такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. Проте після коментарів про мексиканських іммігрантів під час першої президентської кампанії NBC припинило співпрацю з Трампом.

У 2021 році став власником медіакомпанії Trump Media & Technology Group, яка випустила платформу Truth Social – вебпортал та мобільний застосунок, що позиціонується як аналог популярним соціальним медіа. Про створення Truth Social Трамп заговорив, коли його акаунти у Facebook, X (Twitter) заблокували.

Переможець-аутсайдер. Вибори президента 2016

Шлях Дональда Трампа у великій політиці розпочався у 2015 році. Він заручився підтримкою жителів 40 штатів на праймеріз Республіканської партії та офіційно став кандидатом у президенти. Гаслом його кампанії було "Make America great again" (з англ. "Зробимо Америку знову великою").

Трамп використовував нетрадиційні методи, щоб донести свої пріоритети до виборців. Так, платформа Twitter стала його основним засобом для прямого спілкування з американською громадськістю, політиками та пресою.

Фото: передвиборча кампанія Трампа (Getty Images)

Головною конкуренткою Трампа була представниця Демократичної партії і дружина експрезидента США – Гілларі Клінтон.

Всупереч передвиборчим прогнозам, що обіцяли президентський пост Клінтон, Дональд Трамп зі значним відривом випередив її та здобув перемогу в голосуванні, отримавши 304 голосb вибірників (з 270 необхідних, згідно з правилами непрямої системи голосування Колегії вибірників в США). При цьому за Клінтон проголосувало на 3 млн більше американців.

Про особливості виборчої системи США можна прочитати в матеріалі "Інші правила. Як у США обиратимуть президента країни і які можуть бути сюрпризи".

Церемонію інавгурації Трампа відвідали колишні президенти США: Барак Обама, Джордж Буш-молодший, Джиммі Картер, Білл Клінтон. Але заходи супроводжувалися масовими протестами.

За підрахунками, у протестах продовж кількох днів після інавгурації взяло участь кілька мільйонів осіб. Акції проти президентства Трампа відбулися у 600 містах по світу.

Чим запам'ятався перший термін Трампа в Білому домі

У перші дні на посаді президента США, Трамп зайнявся скасуванням реформи охорони здоров'я щодо обов'язкового медичного страхування, розпочатої Бараком Обамою.

Також Трамп запам'ятався жорсткою міграційною політикою. Підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, обмежив в'їзд мігрантів і біженців з ісламських країн.

Частина президентських реформ стосувалася збереження та створення нових робочих місць та полегшення ведення бізнесу. Трамп затвердив найбільше скорочення податків за останні 30 років.

Адміністрація Трампа також переглянула торгові угоди з Мексикою, Канадою, Китаєм, Японією та Південною Кореєю. Так, у 2018 році було запроваджено додаткові мита для обмеження торгівлі з Китаєм.

У 2019 році Трамп заявив що Білий дім визнає Єрусалим столицею Ізраїлю та ухвалив рішення про перенесення посольства США до Єрусалиму.

Дональд Трамп став першим за 25 років президентом Сполучених штатів, який зустрівся з лідером Північної Кореї. Переговори Трампа і Кім Чен Ина відбулися в 2018 році на тлі загострення відносин двох країн через ядерні випробування в КНДР. Темою зустрічі було перезавантаження відносин і денуклеаризація Північної Кореї.

Перебуваючи на посаді президента США, Трамп неоднозначно висловлювався щодо політики РФ та її лідера Володимира Путіна. Ще під час передвиборчої кампанії він неодноразово заявляв про намір налагодити відносини з Росією, а американські спецслужби навіть звинувачували РФ у втручанні у вибори.

Фото: зустріч Трампа з Путіним (Getty Images)

Загалом Трамп зустрічався із Путіним 5 разів, 2 з яких – особисті переговори, де йшлося про економічні відносини між країнами, конфлікт у Сирії та в Україні. Зокрема наголошувалося на важливості "реалізації Мінських угод". При цьому на посту президента Трамп підписав указ про введення санкцій відносно ряду російських компаній і приватних осіб через агресію РФ щодо України.

Більше про історію відносин Трампа з Україною йдеться в матеріалі "Все ще "друг Путіна"? Чи змінив Трамп своє ставлення до України та війни".

Завершення президентської каденції Трампа співпало з пандемією коронавірусу. Критики стверджували, що реакція тодішнього лідера США на пандемію була запізнілою. Проте програма адміністрації Трампа Operation Warp Speed сприяла розробці вакцин, які згодом були схвалені для використання.

Єдиний президент США з двома імпічментами

Дональд Трамп став першим президентом за всю історію Сполучених Штатів, якому двічі оголошували імпічмент.

У 2019 році в Палаті представників ініціювали першу процедуру імпічменту через політичний скандал, пов'язаний зі звинуваченням Трампа у зловживанні владою.

Цьому передувало розслідування на підставі заяви анонімного інформатора, який стверджував, що Дональд Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах. Американський лідер намагався схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу. Трампа звинуватили, що таким чином він намагався усунути свого головного опонента на президентських виборах 2020.

Фото: Трамп двічі опинявся під загрозою імпічменту (facebook.com/Whitehouse)

Проте в Сенаті не знайшлося необхідної кількості голосів, щоб відсторонити лідера США.

Вдруге імпічмент Трампу оголосили після президентських виборів 2020, на яких він програв демократу Джо Байдену.

За тиждень до завершення президентських повноважень Трампа звинуватили у заклику до заколоту, коли той підбурював своїх прихильників до штурму Капітолія під час сертифікації результатів голосування.

Кримінальні справи проти Трампа

Дональд Трамп є першим експрезидентом США, який став учасником кримінального судового процесу. Йдеться одразу про 4 кримінальні справи, у рамках яких йому висунули понад 80 звинувачень.

Трампа звинувачують у спробі обернути на свою користь програні у 2020 році президентські вибори. За висновком слідства, він намагався у різний спосіб зривати встановлення результатів виборів, що у фіналі призвело до штурму Капітолію його прихильниками.

Ще одна кримінальна справа стосується втручання Трампа у вибори в штаті Джорджія, коли той намагався вмовити держсекретаря штату сфальсифікувати результати голосування. У цій справі 24 серпня 2023 Трампа заарештували та помістили до в'язниці округу Фултон, але через 20 хвилин звільнили під заставу у розмірі 200 тис. доларів.

Фото: Дональд Трамп на суді (Getty Images)

Третє кримінальне провадження було відкрито після виявлення в маєтку Трампа низки важливих секретних документів Білого дому, які він мав здати до Національного архіву після складання повноважень президента США.

Четверта кримінальна справа пов'язана з фальсифікацією бізнес-документів, щоб приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс "за мовчання". Обвинувачення стверджує, що Трамп заплатив жінці за інтимні послуги, а під час президентської кампанії-2016 заплатив ще 130 тисяч доларів за те, щоб Деніелс не розповідала про цей факт. Потім експрезидент сфальсифікував документи, щоб приховати виплату.

Докладніше про те, в яких судових процесах зараз проходить Дональд Трамп, чи справді його можуть відправити у в'язницю і як ці суди впливають на його шанси на виборах 2024, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці тексту використовувалися: публікації ВВС, дані Forbes, інформація з сайту Білого дому, Wikipedia.