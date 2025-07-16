Мілове на Харківщині спустошене боями та стало "сірою зоною", – Синєгубов

Після тижня запеклих боїв село Мілове на Харківщині перетворилось на "сіру зону", де більше немає мирних жителів, а залишились лише руїни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час телеефіру начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Два тижні тому активні дії розпочалися на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Йдеться про населений пункт Мілове, що на північний схід від Великого Бурлука.
Російські окупанти довго намагалися закріпитися в даному населеному пункті, однак українські захисники повністю знищили.
"Ми фіксуємо збільшення "сірої зони", тобто зони бойових дій. Були повідомлення, що російські війська зайшли до цього населеного пункту, однак завдяки нашим Збройним силам їм було нанесено вогневого ураження, вони повністю були знищені і вибиті. Це місце ведення активних бойових дій, як і, на жаль, інші населені пункти на нашій території. Там уже немає людей і залишилися лише руїни”, - заявив Синєгубов.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати на різних напрямках фронту.
Так, протягом 15 липня російські війська завдали одного ракетного удару та здійснили 39 авіаударів по позиціях українських військових і населених пунктах, застосувавши три ракети та скинувши 61 керовану авіабомбу. Окрім цього, ворог атакував за допомогою 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 4000 артилерійських обстрілів.
При цьому найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Там від початку минулої доби противник 41 раз намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Звірове, Удачне, Олексіївка, у бік населених пунктів Родинське, Покровськ, Муравка Філія, Дачне.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.