Меловое на Харьковщине опустошено боями и стало "серой зоной", - Синегубов

Две недели назад активные действия начались на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Речь идет о населенном пункте Меловое, что к северо-востоку от Великого Бурлука.

Российские оккупанты долго пытались закрепиться в данном населенном пункте, однако украинские защитники полностью уничтожили.

"Мы фиксируем увеличение "серой зоны", то есть зоны боевых действий. Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты. Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины", - заявил Синегубов.

Отметим, что российская армия продолжает активные штурмы на Харьковском направлении, ежедневно теряя ориентировочно 100 солдат убитыми и ранеными.