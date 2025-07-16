Мілове на Харківщині спустошене боями та стало "сірою зоною", – Синєгубов

Після тижня запеклих боїв село Мілове на Харківщині перетворилось на "сіру зону", де більше немає мирних жителів, а залишились лише руїни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час телеефіру начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Два тижні тому активні дії розпочалися на новій ділянці фронту, перетнувши державний кордон на Харківщині. Йдеться про населений пункт Мілове, що на північний схід від Великого Бурлука.

Російські окупанти довго намагалися закріпитися в даному населеному пункті, однак українські захисники повністю знищили.

"Ми фіксуємо збільшення "сірої зони", тобто зони бойових дій. Були повідомлення, що російські війська зайшли до цього населеного пункту, однак завдяки нашим Збройним силам їм було нанесено вогневого ураження, вони повністю були знищені і вибиті. Це місце ведення активних бойових дій, як і, на жаль, інші населені пункти на нашій території. Там уже немає людей і залишилися лише руїни”, - заявив Синєгубов.

Зазначимо, що російська армія продовжує активні штурми на Харківському напрямку, щоденно втрачаючи орієнтовно 100 солдатів убитими та пораненими.