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Меловое на Харьковщине опустошено боями и стало "серой зоной", - Синегубов

Украина, Среда 16 июля 2025 04:12
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Меловое на Харьковщине опустошено боями и стало "серой зоной", - Синегубов Иллюстративное фото: бои за украинскую территорию (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

После недели ожесточенных боев село Меловое на Харьковщине превратилось в "серую зону", где больше нет мирных жителей, а остались только руины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время телеэфира начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Две недели назад активные действия начались на новом участке фронта, пересекая государственную границу на Харьковщине. Речь идет о населенном пункте Меловое, что к северо-востоку от Великого Бурлука.

Российские оккупанты долго пытались закрепиться в данном населенном пункте, однако украинские защитники полностью уничтожили.

"Мы фиксируем увеличение "серой зоны", то есть зоны боевых действий. Были сообщения, что российские войска зашли в этот населенный пункт, однако благодаря нашим Вооруженным силам им было нанесено огневое поражение, они полностью были уничтожены и выбиты. Это место ведения активных боевых действий, как и, к сожалению, другие населенные пункты на нашей территории. Там уже нет людей и остались только руины", - заявил Синегубов.

Меловое на Харьковщине опустошено боями и стало &quot;серой зоной&quot;, - СинегубовОтметим, что российская армия продолжает активные штурмы на Харьковском направлении, ежедневно теряя ориентировочно 100 солдат убитыми и ранеными.

Напомним, российские оккупанты продолжают атаковать на разных направлениях фронта.

Так, в течение 15 июля российские войска нанесли один ракетный удар и осуществили 39 авиаударов по позициям украинских военных и населенных пунктах, применив три ракеты и сбросив 61 управляемую авиабомбу. Кроме этого, враг атаковал с помощью 1218 дронов-камикадзе и совершил более 4000 артиллерийских обстрелов.

При этом самая сложная ситуация на Покровском направлении. Там с начала минувших суток противник 41 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Зверево, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филиал, Дачное.

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