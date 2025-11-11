Милованов йде з "Енергоатому": пояснив причини рішення

Тимофій Милованов повідомив, що складає повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому".
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Facebook.
За його словами, 11 листопада він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради. Метою було забезпечити адекватну реакцію на ситуацію, що склалася довкола компанії.
Милованов пропонував ухвалити два рішення: тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу, та створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу. Цей комітет мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.
"Я вважав і вважаю, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага - це достатній привід для таких кроків. Саме для цього й існує наглядова рада: щоб діяти тоді, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд", - зазначив Милованов.
Він додав, що ухвалені рішення стали формальними, а сама робота ради - бюрократичною.
"Слухали команду, де все гаразд. Нас годинами переконували, що загроз немає. Це глибока неспроможність", - наголосив він.
Милованов підкреслив, що намагався ініціювати створення прозорого комплаєнсу "Енергоатому", однак натомість обговорення зводилися до технічних процедур.
"Я відчуваю, що нас просто заговорюють. І не бачу ні в кого рішучості, яку відчуваю в собі", - заявив він.
За словами Милованова, ситуація з НАБУ мала стати сигналом для оновлення роботи правління і Наглядової ради "Енергоатому", але цього не сталося.
"Пробудження не відбулося. Натомість - дрімота й сподівання, що якось воно обійдеться", - підсумував він.
Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про викриття злочинного угруповання, яке діяло всередині "Енергоатому" та отримувало відкати від контрагентів компанії. За даними слідства, хабарі вимагали, аби постачальники могли уникнути блокування платежів і зберегти свій статус партнерів держпідприємства.
Як повідомляють джерела РБК-Україна, до корупційної схеми могли бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко. Правоохоронці також встановили, що кошти відмивалися через офіс у центрі Києва, який належить родині колишнього нардепа Андрія Деркача.
