Милованов назвал курс 24 гривны за доллар новой реальностью

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Курс существенно отличается от официального прогноза министерства

Текущий курс гривны к доллару на уровне около 24 гривен доллар является новой реальностью. Об этом Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил министр, для укрепления курса гривны в текущем году есть определенные причины.

"Курс доллара сейчас 24 гривны, плюс-минус, он гибкий. Это новая реальность на самом деле. Есть определенные фундаментальные факторы, почему так происходит", - сказал он.

Милованов заявил, что в других странах, Чехии и Польша, "которые проходили через период улучшения инвестиционной привлекательности развития экономики", также происходило укрепление курса.

"Может укрепляться из-за того, что заходят инвестиции или покупают ценные бумаги правительства долгосрочно", - сказал министр.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины изменило макропрогноз на 2020 год, заложив в нем курс на уровне 27 грн/доллар (ранее прогноз был 28,2 грн/доллар).

Отметим, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-ноябрь 2019 года на 13,2%. Курс доллара снижался в течение большинства месяцев. При этом только за ноябрь курс упал на 3,8% до 24,03 грн/доллар.