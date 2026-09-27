"Милосердя та здоров’я" розвиватиме STEM-освіту для дітей захисників: чому це важливо

Що таке STEM-освіта

STEM-освіта поєднує природничі науки, технології, інженерію та математику з практичною роботою - програмуванням, робототехнікою та створенням власних технічних проєктів.

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Перший освітній проєкт уже працює у Києві, де STEM-програмами охоплено понад 100 дітей. Наступний крок - розвиток таких програм в інших містах і регіонах України.

Важливий пріоритет

Особливий пріоритет програми - діти загиблих захисників, а також військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Директорка ГО "Милосердя та здоров’я" Катерина Богадельнікова наголосила, що таким дітям потрібна не епізодична допомога, а довгострокова підтримка під час дорослішання, навчання та вибору майбутньої професії.

"Допомога цим дітям має бути системною, вона не має бути точковою, епізодичною. Саме для цього ми створювали проєкт "Літо без війни", а зараз створюємо освітній проєкт. Ми вважаємо, що найважливіше, що можемо дати нашим дітям, - підтримати їхнє здоров’я і дати їм якісну освіту. Тому що наші діти - це майбутнє нашої країни", - зазначила Катерина Богадельнікова.

За її словами, втрата одного з батьків означає для дитини втрату важливої опори. Тому завдання організації - не лише допомогти впоратися з наслідками війни, а й створювати можливості для розвитку дитини впродовж її дорослішання, навчання та вибору професії.

Особливий акцент програми

Окремий акцент у новій програмі зроблено на інженерно-технологічній освіті. Діти отримують можливість займатися програмуванням і робототехнікою, працювати з технологіями, створювати власні проєкти, а також спілкуватися з однолітками та отримувати підтримку наставників.

"Враховуючи, з якою швидкістю розвивається інженерно-технологічний потенціал нашої країни, відкриваючи такі школи, ми можемо інвестувати в нього, готуючи майбутніх фахівців для цієї сфери. Підтримуючи дітей наших Героїв, ми продовжуємо те, заради чого вони боролися, - майбутнє України", - сказала Богадельнікова.

Організація планує залучати до розвитку програми український бізнес. Компанії можуть допомагати обладнувати нові STEM-простори та лабораторії, надавати приміщення, фінансувати роботу викладачів і навчання дітей, а також долучатися до профорієнтаційних та практичних програм.

Від відновлення до освіти

ГО "Милосердя та здоров’я" працює у двох основних напрямах: фізична та психологічна реабілітація чинних військовослужбовців і ветеранів та системна підтримка дітей загиблих захисників України, а також дітей військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у полоні.

Новий освітній напрям має продовжити цю модель підтримки: від відпочинку та відновлення - до системної освіти, профорієнтації та підтримки на шляху до майбутньої професії.

Під час форуму також відзначили внесок генерального директора компанії-учасника NAUDI "Українська бронетехніка" Владислава Бельбаса у підтримку дитячих програм ГО "Милосердя та здоров’я". Відзнаку йому вручив Євгеній Єрін.

Бельбас наголосив, що компанія фінансово підтримує роботу організації, тоді як розробкою та реалізацією програм займається команда ГО.

"За те, що вони роблять, ми це підтримуємо фінансово, але ми це не реалізуємо фізично. Всіма організаційними моментами займається фонд, тому я хотів би висловити вдячність Катерині за її роботу, яку вони роблять із відкритим серцем", - зазначив Владислав Бельбас.

За його словами, "Українська бронетехніка" також допомагає військовим, передає техніку та бере участь у благодійних і донорських ініціативах. Водночас компанія прагне, щоб підтримка дітей захисників стала прикладом для інших представників оборонної галузі.

"Ми намагаємося створити певний прецедент, залучити інші компанії. Компаніям, які працюють зі зброєю, ми хотіли б показати гарний приклад", - сказав Бельбас.

ГО "Милосердя та здоров’я" закликає український бізнес долучатися до розвитку нового освітнього напряму - від оснащення STEM-просторів і підтримки викладачів до створення практичних та профорієнтаційних програм для дітей. Мета - поступово зробити якісну STEM-освіту доступною дітям захисників у різних регіонах України.