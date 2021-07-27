Милоан стартовала спецпроект о финграмотности "Все, что вы должны знать о кредитах"

Почему финграмотность — это так важно? Почему в последнее время о ней так много говорят? В первую очередь потому, что для эффективного управления финансами нужны определенные знания и навыки. Ведь важно не только заработать, а и не потерять нажитое и не упасть в долговую яму.

Чтобы повысить уровень финансовой грамотности украинцев, компания Милоан запустила проект “Все, что вы должны знать о кредитах”. Он поможет найти ответы на самые распространенные вопросы о микрозаймах, позволит ближе познакомиться с МФО и узнать о финансах много такого, о чем вы раньше даже не слышали.

Спецпроект Милоан: шесть разделов полезной информации

Познакомиться со спецпроектом Милоан вы сможете на сайте Iknowcredit.com.ua. Он состоит из шести разделов, которые вмещают максимум полезностей и интересностей. Например, вы узнаете, когда лучше взять кредит онлайн на карту, а когда — оформить банковский займ. Можно ли не платить по кредиту? Как планировать личный бюджет? Как разговаривать с коллекторами и могут ли они отобрать у вас квартиру за долги.

На сайте много примеров, расчетов, смысловых изображений. Также есть обратная связь — возможность поделиться своим мнением о проекте или предложить тему для статьи.

Цель спецпроекта Милоан — объяснить потребителям принципы и особенности онлайн-кредитования. Это не реклама микрокредитов — это объяснения того, как все происходит на самом деле. Вы узнаете, что в сложных ситуациях получить онлайн кредит на карту без отказа (Украина) могут 90% совершеннолетних граждан — всего за 10 минут, без справки о доходах. В МФО очень высокий уровень одобрения!

Как я могу использовать информацию от Милоан?

Потребность в онлайн-кредите может возникнуть в любой момент: на отдыхе, ночью, в период праздников или на выходных. Например, когда не осталось денег на такси домой или когда внезапно разболелся зуб и нужно срочно идти к частному врачу. В таких случаях “палочкой выручалочкой” становится кредит онлайн.

Все, что вы должны знать о микрокредитах и даже больше — ищите на сайте спецпроекта Милоан. Если что-то непонятно в кредитном договоре, не знаете, как пройти идентификацию, как обезопасить данные — спецпроект даст необходимые ответы и объяснения. Вы будете удивлены, как быстро и легко во всем этом можно разобраться.

Если вы раньше не слышали о компании Милоан, то самое время познакомиться. Это МФО, которая работает на рынке уже более 5 лет и предоставляет кредитные услуги совершеннолетним гражданам Украины. Сервис работает 24/7. Получить в долг можно любую сумму в пределах 500-20 000 гривен. Доступный срок кредитования — 30 дней. Вероятность одобрения достигает 97%! Шансы получить деньги есть практически у каждого!