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Мілоан стартувала спецпроект про фінграмотність "Все, що ви повинні знати про кредити"

Новость на русском →
Вівторок 27 липня 2021 10:40

Чому фінграмотность — це так важливо? Чому останнім часом про неї так багато говорять? У першу чергу тому, що для ефективного управління фінансами потрібні певні знання і навички. Адже важливо не тільки заробити, а й не втратити нажите і не впасти в боргову яму.

Мілоан стартувала спецпроект про фінграмотність &quot;Все, що ви повинні знати про кредити&quot;

Щоб підвищити рівень фінансової грамотності українців, компанія Мілоан запустила проект "Все, що ви повинні знати про кредити". Він допоможе знайти відповіді на найпоширеніші питання про мікропозики, дозволить ближче познайомитися з МФО і дізнатися про фінанси багато такого, про що ви раніше навіть не чули.

Спецпроект Мілоан: шість розділів корисної інформації

Познайомитися зі спецпроектом Miloan можна на сайті Iknowcredit.com.ua. Він складається з шести розділів, які вміщують максимум корисностей і цікавинок. Наприклад, ви дізнаєтеся, коли краще взяти кредит онлайн на картку, а коли — оформити банківський займ. Чи можна не платити по кредиту? Як планувати особистий бюджет? Як розмовляти з колекторами і чи можуть вони відібрати у вас квартиру за борги.

На сайті багато прикладів, розрахунків, тематичних зображень. Також є зворотний зв'язок — можливість поділитися своєю думкою про проект або запропонувати тему для статті.

Мета спецпроекту Мілоан — пояснити споживачам принципи і особливості онлайн-кредитування. Це не реклама мікрокредитів — а пояснення того, як все відбувається насправді. Ви дізнаєтеся, що в складних ситуаціях отримати онлайн кредит без відмови відразу на картку можуть 90% повнолітніх громадян — всього за 10 хвилин, без довідки про доходи. У МФО дуже високий рівень схвалення!

Як я можу використовувати інформацію від Мілоан?

Потреба в онлайн-кредиті може виникнути в будь-який момент: на відпочинку, вночі, в період свят або на вихідних. Наприклад, коли не залишилося грошей на таксі додому або коли раптово розболівся зуб і потрібно терміново йти до приватного лікаря. У таких випадках "паличкою виручалочкою" стає кредит онлайн.

Все, що ви повинні знати про мікрокредити і навіть більше — шукайте на сайті спецпроекту Мілоан. Якщо вам щось незрозуміло в кредитному договорі, ви не знаєте як пройти ідентифікацію, як убезпечити дані — спецпроект дасть відповіді і пояснення. Ви будете здивовані, як швидко і легко у всьому цьому можна розібратися.

Якщо ви раніше не чули про компанію Мілоан, то саме час познайомитися. Це МФО, яка існує на ринку вже більше 5 років і надає кредитні послуги повнолітнім громадянам України. Сервіс працює 24/7. Отримати в борг можна будь-яку суму в межах 500-20 000 гривень. Доступний термін кредитування — 30 днів. Рівень схвалення досягає 97%! Шанси отримати гроші є практично у кожного!

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