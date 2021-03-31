Миллионы на счетах и квадроцикл: Ткаченко подал декларацию

У министра две квартиры (стоимость - 1,6 млн и 1 млн гривен), дачный дом (10, 88 млн гривен) и земельный участок (1,157 млн гривен).

Ткаченко владеет Land Rover Range Rover Sport 2019 года выпуска и квадроциклом. Еще два автомобиля - BMW X5 и BMW 525 - зарегистрированы на его жену Анну Ткаченко.

В 2020 году глава Минкульта заработал 230 882 гривен, работая в Управлении делами Аппарата Верховной Рады, а такоже и 360 404 гривен на посту министра культуры.

Его жена задекларировала 1 759 875 гривен зарплаты, полученной на телеканале 1+1.

Семейство Ткаченко хранит наличными 190 тысяч долларов и 8 млн гривен. На банковских счетах министра находятся миллионы гривен: 160 416 гривен на счету в "Райффайзен Банк Аваль", 5 934 425 гривен в банке "Айбокс", 238 385 гривен и 187 489 гривен на двух счетах в "Укрсиббанке", 212 871 гривен в банке "Пивденний".