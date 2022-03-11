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Почти миллион украинских семей остались без электричества из-за войны, - Минэнерго

Автор: Александр Белоус

По состоянию на 10 марта из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, в Украине оставались обесточенными более 1542 населенных пунктов и около 12,8 тыс. трансформаторных подстанций. Всего без электричества более 954 тысяч потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

По данным министерства, без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением - в Донецкой и Киевской областях.

За минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысячам потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подсоединили более 13,3 тысячи абонентов.

Также в течение суток восстановлено газоснабжение 6451 потребителям, отметили в министерстве.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Электроэнергия