Почти миллион украинских семей остались без электричества из-за войны, - Минэнерго

По данным министерства, без газоснабжения остаются около 228 тысяч потребителей.

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением - в Донецкой и Киевской областях.

За минувшие сутки в Харьковской области вернули свет около 20 тысячам потребителей. В Донецкой области к электроснабжению подсоединили более 13,3 тысячи абонентов.

Также в течение суток восстановлено газоснабжение 6451 потребителям, отметили в министерстве.