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Майже мільйон українських сімей залишилися без електрики через війну, - Міненерго

Автор: Олександр Білоус

Станом на 10 березня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишалось знеструмленими понад 1542 населених пунктів і близько 12,8 тис. трансформаторних підстанцій. Загалом без електрики понад 954 тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними міністерства, без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів.

Найбільш складна ситуація з енергопостачанням - у Донецькій та Київській областях.

За минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів.

Також впродовж доби відновлено газопостачання 6451 споживачам, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Електроенергія