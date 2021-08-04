Миллиарды от МВФ. Когда Украина получит транш и как его потратят

Украина до конца года может получить внешних займов на сумму свыше 4 млрд долларов. Сюда входит 2,7 млрд долларов от распределения средств МВФ для поддержки экономик стран в условиях кризиса. Всего Фонд выплатит около 650 млрд долларов, поделив их согласно квотам между государствами, являющимися его членами.

Что же касается Украины, то еще 750 млн долларов страна может получить как очередной транш от МВФ по программе stand-by, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Большая часть, а именно 2,7 млрд долларов, как ожидается, поступит уже до конца августа. В Офисе президента говорят о 23 числе, как раз накануне Дня независимости.

"После телефонного разговора президента Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, который состоялся на прошлой неделе (28 июля), Украина получит от МВФ более 2,7 млрд долларов бесплатно и без дополнительных условий", – заявили в ОП, назвав это "хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости".

Но прямой связи между разговором и выделением средств, а уж тем более – ко Дню независимости, разумеется, нет. Все решения Фонд принимал исключительно согласно собственным механизмам и графикам, и касались они в данном случае не только Украины.

Верно же то, что деньги выделят без каких-либо условий, и возвращать их правда не придется. Подарком же это станет не столько к празднику, сколько к сроку погашения внешних долгов в сентябре, когда правительству нужно вернуть кредиторам около 3 млрд долларов.

На что потратят миллиарды

Хотя о планах МВФ поддержать страны финансово стало известно более полугода назад, в Украине пока не определились, как будут использовать эту помощь. Деньги МВФ после решения о выделении поступят на счета Нацбанка в СДР (специальные права заимствования) – валюте Фонда.

Решение как их использовать каждая страна может принимать самостоятельно – они могут остаться в резервах или после перевода в доллары пойти на покрытие дефицита госбюджета. На сегодняшний день окончательного решения еще не принято, подтвердили РБК-Украина в НБУ и в Минфине.

"Согласно процедуре, соответствующие средства поступают на счета НБУ, а потом уже принимается решение об их предназначении", – сообщили изданию в Минфине.

По информации собеседников РБК-Украина, в НБУ не против оставить всю сумму в золотовалютных резервах. При том, что их размер на сегодняшний день и так уже более 28 млрд долларов, что покрывает 5 месяцев импорта. Минимально приемлемой нормой считается покрытие 3 месяцев.

Минфину же деньги крайне необходимы для выплат по внешнему долгу в сентябре. И если министерство захочет направить всю сумму в бюджет, НБУ придется согласиться, в том числе и потому, что распорядителем средств является именно Минфин. В какой пропорции в итоге пройдет распределение 2,7 млрд долларов, чиновники пока публично не говорят. По одному из обсуждаемых вариантов, возможно, деньги поделят 50/50.

К слову, подобная ситуация была в 2009 году. Тогда Украина, среди прочих стран, получила безвозвратно в качестве поддержки в условиях кризиса 2 млрд долларов. Вся сумма тогда была направлена на покрытие дефицита госбюджета.

Транш МВФ: что мешает получить деньги

Если финпомощь от МВФ может поступить уже в ближайшие недели, то очередной – второй транш кредита по программе stand-by – придется ждать еще минимум 3-4 месяца. Такой разрыв между первым, выделенным сразу после утверждения программы в июне 2020 года, и вторым траншами кредита станет рекордным.

Во время телефонного разговора с Зеленским Георгиева отметила экономический прогресс Украины в рамках программы и сообщила, что миссия МВФ продолжит работу по пересмотру соглашения с Украиной в сентябре. У Зеленского, в свою очередь, сделали акцент на выполнении практически всех структурных "маяков", необходимых для продолжения финансирования.

"Маяки" действительно выполнены, но не некоторые предварительные условия, которые появились еще в прошлом году, в частности, после решения Конституционного суда, в том числе заблокировавшего систему электронного декларирования.

Кроме того, до сих пор не принят закон о НАБУ, который бы урегулировал вопрос назначения главы ведомства после еще одного решения КС о незаконности назначения главой Бюро Артема Сытника. Соответствующий законопроект №5459 планируют принять в сентябре.

Еще один документ, который необходимо принять, касается изменений в системе управления Национального банка. Проект этого документа от НБУ еще не готов. Как ожидается, после согласования с МВФ его внесут в Верховную раду в сентябре.

Кроме этих двух документов МВФ должен будет еще согласовать проект бюджета на 2022 год, граничный срок подачи которого – до 15 сентября. Если оба закона будут приняты, а проект бюджета согласован, то по итогу работы миссии можно будет ожидать staff-level agreement (соглашение на уровне персонала) с заключением о прогрессе в выполнении программы.

Но это не значит, что сразу после этого Украина получит транш. Решение о выделении 700 млн долларов могут принять лишь после финального голосования за госбюджет. А это, учитывая процедуру, может произойти уже в октябре-ноябре.

Кроме того, по информации РБК-Украина, ведутся переговоры с МВФ о продлении программы на полгода. Действующая программа на 5 млрд долларов, заключенная в июне 2020 года, рассчитана на 18 месяцев и завершается в декабре 2021 года.

После второго транша из общей суммы останется не выбрано еще около 2,3 млрд долларов, которые и будут разбиты до июня 2022 года. По информации издания, вопрос новой программы с МВФ пока не обсуждается.

Еще один источник средств для покрытия дефицита – второй транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 600 млн евро. Эти средства могут поступить сразу после позитивной оценки выполнения программы МВФ.

"Мы готовы вернуться к вопросу о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС в случае положительной оценки МВФ в сентябре этого года", – сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с министром финансов Сергеем Марченко в конце июля.

Только здесь есть один важный нюанс. Программа Украины с ЕС завершается 14 сентября. А потому "позитивный сигнал" от МВФ должен поступить раньше этой даты, иначе программа закроется, а финансирование будет невозможно.

Программу можно было продлить, чтобы 600 млн долларов не "сгорели" на случай промедления с МВФ. Но источники издания в ОП уверяют, что власти этого делать не планируют. Это говорит о том, что Украина надеется на согласование проекта госбюджета с МВФ и принятие двух законопроектов в сжатые сроки.