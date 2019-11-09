Миллиардер Блумберг вступил в президентскую гонку в США

Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для участия в праймериз Демократической партии в американском штате Алабама. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, в пятницу, 8 ноября, Блумберг подал документы для участия в праймериз демократов в Алабаме. Внутрипартийные выборы Демпартии в штате Алабама запланированы на 3 марта 2020 года.

Сам Блумберг утверждает, что только он способен победить на выборах нынешнего президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер Майкл Блумберг на этой неделе может подать документы для участия в праймериз Демократической партии в штате Алабама. Тогда отмечалось, что экс-мэр Нью-Йорка не принял окончательного решения относительно своего выдвижения в президенты.

Отметим, что в марте этого года американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.