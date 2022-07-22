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Почти миллиард выручки ежемесячно, - в Кабмине назвали результат разблокировки портов

Фото: сколько получит Украина от продажи заблокированного зерна (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Разблокировка портов - это возможность Украины продать зерно и как результат получить почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра инфраструктуры Мустафы Наема.

По его словам, разблокированы порты - это возможность для аграриев вывезти урожай и иметь средства для подготовки к следующей посевной.

"Кроме этого, это почти миллиард долларов валютной выручки ежемесячно, которые пойдут на поддержку экономики и Вооруженных сил Украины", - написал Наяем.

Он добавил, это не акт доброй воли россиян. Это вынужденная уступка оккупантов, которые не смогли удержать Змеиный и вынуждены отступить перед угрозой мирового голода.

Напомним, сегодня в Стамбуле подписано соглашение по "зерновому коридору".

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