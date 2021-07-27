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Миллиард гривен за 180 тысяч тонн гранита: в Запорожье будут судить руководителя предприятия 

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Запорожье , Вторник 27 июля 2021 19:06
Миллиард гривен за 180 тысяч тонн гранита: в Запорожье будут судить руководителя предприятия  Фото: в Запорожье будут судить руководителя предприятия из-за незаконной добычи гранита (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура направила в суд обвинительный акт против руководителя одно из предприятий Запорожья. Злоумышленника обвиняют в незаконной добыче полезных ископаемых, путем взрыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, руководитель одного из акционерных обществ города Запорожья, в течение осени 2018 года организовывал незаконную добычу гранита на территории Передаточинского месторождения.

"В результате этого незаконно добыто более 180 тыс тонн полезных ископаемых общегосударственного значения, стоимость которых оценивается более чем в 1 млрд грн", - отмечает пресс-служба.

В частности, руководитель предприятия обвиняется в том, что внес в отчетность ложные сведения, которые были поданы в Госгеонедр Украины.

Фото: в Запорожье будут судить руководителя предприятия из-за незаконной добычи гранита (gp.gov.ua)

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Запорожская область добыча Суд
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