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Миллиард долларов за неделю: НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Фото: НБУ продал из резервов 985 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 27 июня по 1 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 985,55 млн долларов и купил 6,00 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 979,55 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 925,52 млн долларов

С начала года НБУ купил на межбанке 1 854,60 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 13 141,67 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 11 287,07 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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Национальный банк Украины