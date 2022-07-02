Мільярд доларів за тиждень: НБУ збільшив продаж валюти з резервів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 27 червня по 1 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 985,55 млн доларів і купив 6,00 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 979,55 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.
Таким чином, НБУ збільшив продаж валюти з резервів у порівнянні з минулим тижнем, коли центробанк продав 925,52 млн доларів
З початку року НБУ купив на міжбанку 1 854,60 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 13 141,67 млн доларів і 1 789,11 млн євро.
Негативне сальдо інтервенцій склало 11 287,07 млн доларів і 1 678,14 млн євро.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 10 травня припинив проведення щоденних безготівкових операцій з купівлі-продажу валюти в євро і проводитиме такі операції виключно в доларах США.
До початку повномасштабного нападу Росії на Україну центробанк проводив операції з купівлі-продажу валюти з банками тільки в доларах США.
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