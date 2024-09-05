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Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ахметова передала СБУ пікапи на 4,8 млн грн

Четвер 05 вересня 2024 13:07
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Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ахметова передала СБУ пікапи на 4,8 млн грн Фото: мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ахметова передала СБУ пікапи на 4,8 млн грн (прес-служба "Сталевого фронту")
Автор: Олександр Мороз

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала 10 пікапів для потреб спецпідрозділів Служби безпеки України. Загальна вартість переданої техніки становить 4,8 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ініціативи.

Представник ініціативи "Сталевий фронт", керівник проєктного офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз зазначив, що передача автомобілів є частиною постійної підтримки українських військових та спецслужб у боротьбі з російською агресією.

"Ці автомобілі ми привозили з Європи, ми їх ремонтували, робили повний техогляд для того, щоб автомобілі ще довго служили, і хлопці могли виконувати на них бойові завдання. Ми розуміємо важливість мобільності та швидкої реакції на полі бою. Ці пікапи допоможуть нашим захисникам виконувати завдання з максимальною ефективністю", - наголосив Водовіз.

Мілітарна ініціатива &quot;Сталевий фронт&quot; Ахметова передала СБУ пікапи на 4,8 млн грн

Він додав, що "Сталевий фронт" продовжуватиме надавати допомогу українським силовим структурам, щоб забезпечити їх усім необхідним для перемоги.

Автомобілі вже передано в одну з гарячих точок, де їх використовуватимуть для підтримки оперативних дій СБУ та забезпечення мобільності підрозділів на передовій.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 10 млрд грн.

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