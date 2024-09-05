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Милитарная инициатива "Стальной фронт" Ахметова передала СБУ пикапы на 4,8 млн грн

Четверг 05 сентября 2024 13:07
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Милитарная инициатива "Стальной фронт" Ахметова передала СБУ пикапы на 4,8 млн грн Фото: милитарная инициатива "Стальной фронт" Ахметова передала СБУ пикапы на 4,8 млн грн (пресс-служба "Стального фронта")
Автор: Александр Мороз

Милитарная инициатива "Стальной фронт" Рината Ахметова передала 10 пикапов для нужд спецподразделений Службы безопасности Украины. Общая стоимость переданной техники составляет 4,8 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу инициативы.

Представитель инициативы "Стальной фронт", руководитель проектного офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз отметил, что передача автомобилей является частью постоянной поддержки украинских военных и спецслужб в борьбе с российской агрессией.

"Эти автомобили мы привозили из Европы, мы их ремонтировали, делали полный техосмотр для того, чтобы автомобили еще долго служили, и ребята могли выполнять на них боевые задания. Мы понимаем важность мобильности и быстрой реакции на поле боя. Эти пикапы помогут нашим защитникам выполнять задачи с максимальной эффективностью", - подчеркнул Водовиз.

Милитарная инициатива &quot;Стальной фронт&quot; Ахметова передала СБУ пикапы на 4,8 млн грн

Он добавил, что "Стальной фронт" будет продолжать оказывать помощь украинским силовым структурам, чтобы обеспечить их всем необходимым для победы.

Автомобили уже переданы в одну из горячих точек, где они будут использоваться для поддержки оперативных действий СБУ и обеспечения мобильности подразделений на передовой.

Напомним, "Стальной фронт" - это милитарная инициатива, начатая известным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым. Цель этой инициативы - поддержка Вооруженных сил Украины и других силовых структур в борьбе против российской агрессии. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на помощь Украине, превышает 10 млрд грн.

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