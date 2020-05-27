Дії військових у Криму вперше обговорили на Форумі ОБСЄ

Фото: Антон Кориневич (facebook com anton korynevych 75)

Росія продовжує мілітаризацію Криму і прилеглих територіальних вод

27 травня відбулася онлайн засідання Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ під головуванням України. Учасники зустрічі обговорили загрозу безпеки в Азово-Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич заявив про триваючі порушення Росією принципів і норм ОБСЄ і міжнародного права.

Він зазначив, що Російська Федерація продовжує незаконну окупацію Криму, що супроводжується зростаючою мілітаризацією півострова і прилеглих територіальних вод.

Кориневич також додав, що Росія перешкоджає судноплавству в Азово-Чорноморському регіоні, є грубим порушенням норм міжнародного морського права. Триває інтенсивна мілітаризація Азовського моря.

"Така деструктивна політика РФ негативні наслідки не лише для України та інших країн Чорноморського басейну, а й для більш широкого регіону", - йдеться в повідомленні.

При цьому представник президента звернув особливу увагу на порушення прав і свобод людини в Криму, незаконний призов громадян України до російської армії, утисків кримських татар, незаконні арешти українців та інші тяжкі злочини у Криму.

Після чого учасники засідання закликали РФ надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям на окупований півострів для отримання достовірної інформації про безпеку та гуманітарної ситуації в Криму.

Також партнери України підкреслили, що активізація військової діяльності НАТО в Чорному морі є прямим наслідком агресії Росії проти Грузії і України. Вони запевнили українську та грузинську сторони намір продовжувати тісну співпрацю.

Нагадаємо, з 20 травня призовників з окупованого Криму почали відправляти в збройні сили Росії.

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Автор: Лера Полищук