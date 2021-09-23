Милевский завершил карьеру футболиста

Украинский футболист Артем Милевский объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Пиком его карьеры были выступления за "Динамо" (Киев) восемь лет назад.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Милевского.
"Мастера, всем привет. Пришло время попрощаться с большим футболом. Я долго от этого уходил, долго этого боялся. У меня были варианты, были предложения, но, наверное, я сказал себе: "Хватит!", - заявил Милевский.
Последним клубом Артема Милевского стал украинский "Минай", за который нападающий провел 10 матчей, но ни разу не забив гол.
Форвард также известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого забил 84 мяча и отдал 54 результативных передач в 241 матче.
Также выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию", российский "Тосно", венгерскую "Кишварду" и "Динамо" Брест из Беларуси.
Кроме того, за сборную Украины Милевский провел 50 матчей и забил восемь голов. В составе национальной команды он играл на чемпионате мира-2006 и Евро-2012.
Артем Милевский - трехкратный чемпион Украины, 4-кратный обладатель Кубка Украины, 3-кратный победитель Суперкубка Украины.
Стал лучшим бомбардиром Украинской премьер-лиги сезона 2009/10.