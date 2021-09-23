Мілевський завершив кар'єру футболіста

Український футболіст Артем Мілевський оголосив про завершення професійної спортивної кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Мілевського.
"Майстри, Всім привіт. Прийшов час попрощатися з великим футболом. Я довго від цього йшов, довго цього боявся. У мене були варіанти, були пропозиції, але, напевно, я сказав собі: "досить!", - заявив Мілевський.
Останнім клубом Артема Мілевського став український" Минай", за який нападник провів 10 матчів, але жодного разу не забивши гол.
Форвард також відомий за виступами за київське "Динамо", у складі якого забив 84 м'ячі і віддав 54 результативних передач у 241 матчі.
Також виступав за турецький "Газіантепспор", хорватські "Хайдук" і "Спліт", румунську "Конкордію", російський "Тосно", Угорську "Кішварду" і "Динамо" Брест з Білорусі.
Крім того, за збірну України Мілевський провів 50 матчів і забив вісім голів. У складі національної команди він грав на Чемпіонаті світу-2006 і Євро-2012.
Артем Мілевський - триразовий чемпіон України, 4-разовий володар Кубка України, 3-разовий переможець Суперкубка України.
Став найкращим бомбардиром української прем'єр-ліги сезону 2009/10.