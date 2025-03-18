Мілевський та Алієв отримали нагороду від іSport&Business Club за найкращий маркетинговий кейс

Відомі українські футболісти Артем Мілевський та Олександр Алієв отримали відзнаку за партнерство в межах медіапроєкту IGNIS FC - в січні вони оголосили про те, що разом виступатимуть за один клуб після тривалої перерви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Favbet Foundation.

Нагородження переможців відбулось під час чергової зустрічі Sport&Business Club, яка відбулась 13 березня. Цього разу вона була присвячена ролі жінок у спортивних організаціях, бізнесі та медіа. Спікерами двох дискусійних панелей стали керівниці великих компаній, що підтримують український спорт, представниці медіа та відомі спортсменки.

В межах заходу також відбулось бліц-інтерв’ю з 2-разовою чемпіонкою світу та призеркою Олімпіади з дзюдо Дар’єю Білодід, яка розповіла про свій шлях у спорті та виклики, з якими стикаються українські спортсменки.

Дискусійна панель "Жінки у бізнесі"

В ході панелі "Жінки у бізнесі" директорка з комунікацій групи компаній FAVBET Ксенія Тюрікова розповіла про низку благодійних ініціатив, які її організація впроваджує у спортивному просторі. Одна з таких - підвищення готовності до надзвичайних ситуацій. У межах проєкту, організованого FAST "Перша допомога і спецпідготовка" за підтримки Favbet Foundation, понад 1800 тренерів та спортсменів із різних регіонів країни навчатимуться сучасними методиками надання допомоги у критичних ситуаціях.

Фото: керівник Sport&Business Club Олексій Брага та гості події Юлія Самсон, Ксенія Тюрікова, Анна Поповченко

"Благодійність та соціальна відповідальність стали невід'ємною частиною нашої корпоративної культури. Ми переконані, що бізнес має не лише розвиватися сам, але й сприяти розвитку суспільства та підтримувати важливі соціальні ініціативи. Особливо в час, коли наша країна як ніколи потребує об’єднання зусиль. Через партнерство з Sport&Business Club ми маємо можливість ділитися досвідом та надихати інших представників бізнесу долучатися до благодійних проєктів", - зазначила Ксенія Тюрікова.

Проєкт з навчання спортивної спільноти першій допомозі від FAST "Перша допомога і спецпідготовка" за підтримки Favbet Foundation

Спікерами цієї ж дискусійної панелі також стали Анна Поповченко (CEO Elina Svitolina Foundation) та Юлія Самсон (маркетинг-директорка "АВТ Баварія"), а модератором був директор Sport&Business Club Олексій Брага.

Фото: керівник Sport&Business Club Олексій Брага та гості події Юлія Самсон, Ксенія Тюрікова, Анна Поповченко

Жінки у бізнесі та спорті продовжують співпрацю

Зустріч SBC Women in Sports and Business продовжила тренд єднання жінок-лідерок, які змінюють правила гри у спорті, бізнесі та медіа. Захід продемонстрував, що сучасний бізнес не лише рухає економіку вперед, а й бере на себе соціальну відповідальність, підтримуючи важливі ініціативи та зміцнюючи суспільство.

Компанія FAVBET є партнером Sport&Business Club з 2023 року та активно підтримує всі заходи Клубу, спрямовані на розвиток спорту в Україні, а також зміцнення співпраці між бізнесом та спортивними організаціями.

Фото: Андрій Ковальський (ICTV), Лариса Заспа (НОК України), Олена Рожкова (Redfoxes), Дар’я Савіна (ФК Шахтар), Поліна Толмачова (ICTV та ICTV2)