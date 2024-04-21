В Мілані можуть заборони продаж морозива після опівночі: в чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Заступник мера Мілану з громадської безпеки Марко Гранеллі нещодавно оголосив про пропозицію заборонити продаж їжі на винос після опівночі в популярних районах міста з нічним життям.

Згідно з пропозицією Гранеллі бари та ресторани також повинні будуть закрити відкриті зони з 00:30 в будні дні та з 1:30 ночі у вихідні дні. Таким чином адміністрація міста планує зменшити кількість відпочивальників на вулицях та принести спокій та тишу місцевим жителям.

У разі схвалення нововведення набудуть чинності від наступного місяця до початку листопада.

Попри те, що піца також входить до широкого спектру продуктів, які можна взяти на винос, на які поширюється заборона, збиратися за морозивом пізно ввечері є настільки невід'ємною частиною італійської культури, що перспектива того, що частування піддасться забороні, для багатьох є занадто неприйнятним.

Позиція бізнесу

"Чим займається середньостатистична італійська сім'я влітку? Вони йдуть гуляти після обіду і їдять морозиво. Це класична традиція, і тому зрозуміло, що якщо ви втручаєтеся в цей тип культурної звички, люди не будуть щасливі", - розповів генеральний секретар міланського підрозділу Confcommercio асоціації італійських торговців Марко Барб'єрі.

Барб'єрі заявив, що співчуває становищу тих, хто живе в галасливих районах нічного життя, проте, на його думку, заборона їжі на винос не розв'яже проблему.

"Правило, що забороняє людям випивати пляшку води, їсти морозиво або піцу під час прогулянки Дарсеном, нічого не вирішить, оскільки люди все одно залишатимуться на вулиці", - сказав він.

Очікується, що заборона пошириться на 12 районів, включно з центральними районами Брера і Тічінезе, а також Дарсена, Арко делла Паче і Лаццаретто, а також на жваві вулиці Корсо Комо і Корсо Гарібальді.