"Мілан" здолав ПСЖ, "Атлетіко" вчинив розгром, "Ман Сіті" в плей-офф: огляд Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група E

"Атлетіко" – "Селтік" – 6:0

Голи: Грізманн, 6, 60, Мората, 45+2, 76, Ліно, 66, Ньїгес, 84

Вилучення: Маеда, 23 (С, пряма червона картка)

"Лаціо" – "Фейєнорд" – 1:0

Гол: Іммобіле, 45+1

Група F

"Боруссія" Д – "Ньюкасл" – 2:0

Голи: Фюллькруг, 26, Брандт, 79

"Мілан" – ПСЖ – 2:1

Голи: Леау, 12, Жиру, 50 – Шкріняр, 9

Група G

"Манчестер Сіті" – "Янг Бойз" – 3:0

Голи: Холанд, 23 (пенальті), 51, Фоден, 45+1

Вилучення: Лаупер, 53 (ЯБ, друга жовта картка)

"Црвена Звезда" – РБ "Лейпциг" – 1:2

Голи: Генріхс, 81 (автогол) – Сімонс, 8, Опенда, 77

Група H

"Порту" – "Антверпен" – 2:0

Голи: Еванілсон, 32 (пенальті), Пепе, 90+1

Вилучення: Еккеленкамп, 50 (А, пряма червона картка)

Мадридці шокували "Селтік" швидким голом – Грізманн поклав низом із лінії штрафного. А ключовий епізод стався в середині тайму, коли після перегляду повтору вилучили хавбека "кельтів" Маеду. Більшістю "матрацники" скористалися сповна. Той же Грізманн і Мората оформили дублі, а їхній заспів підтримали Ліно (діагональ) і Сауль (добивання).

Заново ожила інтрига в квартеті F. "Ньюкасл" після двох поразок дортмундцям опинився на дні групи, але всі чотири команди в боротьбі за путівки в 1/8 фіналу. "Мілан" здивував вольовою перемогою над парижанами. ПСЖ забив першим – Шкріняр головою у падінні замкнув дальню стійку після кутового. Але Леау пострілом через себе та Жиру ефектним голом головою на старті другої половини принесли 3 очки "россонері".

Зате вирішив завдання виходу в плей-офф "Ман Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли на класі розібралася з "Янг Бойз". Швейцарці опиралися лише півтайму. На 23-й Холанд реалізував одинадцятиметровий, а під завісу першої половини Фоден технічно поклав у дальній кут після вривання в штрафний. Добив гостей Холанд нетиповим голом із-за меж штрафного.

Уся боротьба ще попереду в групі H. "Порту" на власному полі переграв "Антверпен", оформивши по голу в кожному з таймів. У першій половині Еванілсон влучно пробив із 11-метрової познаки. Натомість у доданий арбітром час ветеран Пепе забив головою після розіграшу кутового. Тепер "дракони" мають по 9 очок із "Барсою", а "Шахтар" від них відстав усього на три пункти.