UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Мілан" забрав із "Челсі" конкурента Мудрика

Фото: Крістіан Пулішіч на тренуванні "россонері" (acmilan.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний атакувальний виконавець Крістіан Пулішіч змінив лондонський "Челсі" на італійський "Мілан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний лідер збірної США виступатиме в Серії А. Попередній досвід виступів пов'язаний із Німеччиною та Англією.

Пулішіч уклав із "россонері" контракт на 4 роки. У договорі також прописали опцію продовження співпраці ще на сезон. "Челсі" отримав за американця орієнтовно 20 млн євро. У складі "Мілана" Пулішіч виступатиме під 11-м номером.

У лавах "синіх" він провів 4 сезони. На полі універсал закривав позиції правого та лівого вінгерів, атакувального півзахисника та навіть нападника. Одним із конкурентів був українець Михайло Мудрик.

Загалом Пулішіч зіграв 145 матчів за "Челсі", в яких забив 26 м'ячів і віддав 21 результативну передачу. Раніше він віддав 4 роки дортмундській "Боруссії", а переїзд на Туманний Альбіон коштував лондонцям 64 млн євро. У лавах збірної США – 57 поєдинків, 23 голи.

До слова, раніше розібрали топ-10 вільних агентів вікна трансферів літа-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МіланЧелсиЧемпіонат АнгліїЧемпіонат Італії