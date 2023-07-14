"Мілан" забрав із "Челсі" конкурента Мудрика

24-річний лідер збірної США виступатиме в Серії А. Попередній досвід виступів пов'язаний із Німеччиною та Англією.

Пулішіч уклав із "россонері" контракт на 4 роки. У договорі також прописали опцію продовження співпраці ще на сезон. "Челсі" отримав за американця орієнтовно 20 млн євро. У складі "Мілана" Пулішіч виступатиме під 11-м номером.

У лавах "синіх" він провів 4 сезони. На полі універсал закривав позиції правого та лівого вінгерів, атакувального півзахисника та навіть нападника. Одним із конкурентів був українець Михайло Мудрик.

Загалом Пулішіч зіграв 145 матчів за "Челсі", в яких забив 26 м'ячів і віддав 21 результативну передачу. Раніше він віддав 4 роки дортмундській "Боруссії", а переїзд на Туманний Альбіон коштував лондонцям 64 млн євро. У лавах збірної США – 57 поєдинків, 23 голи.