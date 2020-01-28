"Милан" во время матча Кубка Италии почтит память Брайанта

Футбольный клуб "Милан" матче 1/4 финала Кубка Италии сыграет в траурных повязках в память о баскетболисте Коби Брайанте, погибшего в результате крушения вертолета. Об этом говорится в сообщении итальянского клуба, опубликованном в Twitter.

Изначально руководство Серии А выступало против акции "россонери", однако клубу удалось договориться с организаторами. Отмечалось, что команда планировала почтить память баскетболиста независимо от решения лиги.

Таким образом, игроки выйдут на матч в траурных повязках, а перед стартовым свистком будет объявлена минута молчания.

Четвертьфинальная игра Кубка Италии между "Миланом" и "Торино" состоится сегодня, 28 января. Поединок пройдет на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту находились 9 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.