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"Милан" во время матча Кубка Италии почтит память Брайанта

Новости » Спорт     28.01.2020 - 15:52
"Милан" во время матча Кубка Италии почтит память Брайанта
Фото: Коби Брайант (twitter.com/acmilan)

Легендарный баскетболист болел за "россонери"

Футбольный клуб "Милан" матче 1/4 финала Кубка Италии сыграет в траурных повязках в память о баскетболисте Коби Брайанте, погибшего в результате крушения вертолета. Об этом говорится в сообщении итальянского клуба, опубликованном в Twitter.

Изначально руководство Серии А выступало против акции "россонери", однако клубу удалось договориться с организаторами. Отмечалось, что команда планировала почтить память баскетболиста независимо от решения лиги.

Таким образом, игроки выйдут на матч в траурных повязках, а перед стартовым свистком будет объявлена минута молчания.

Четвертьфинальная игра Кубка Италии между "Миланом" и "Торино" состоится сегодня, 28 января. Поединок пройдет на миланском стадионе "Джузеппе Меацца" и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту находились 9 человек, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места крушения вертолета.

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