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"Мілан" під час матчу Кубка Італії вшанує пам'ять Брайанта

Новини » Спорт     28.01.2020 - 15:52
"Мілан" під час матчу Кубка Італії вшанує пам'ять Брайанта
Фото: Кобі Брайант (twitter.com/acmilan)

Легендарний баскетболіст вболівав за "россонері"

Футбольний клуб "Мілан" матчі 1/4 фіналу Кубка Італії зіграє в траурних пов'язках в пам'ять про баскетболіста Кобі Браянта, загиблого в результаті аварії вертольота. Про це йдеться в повідомленні італійського клубу, опублікованому в Twitter.

Спочатку керівництво Серії А виступало проти акції "россонері", проте клубу вдалося домовитися з організаторами. Зазначалося, що команда планувала вшанувати пам'ять баскетболіста незалежно від рішення ліги.

Таким чином, гравці вийдуть на матч у траурних пов'язках, а перед стартовим свистком буде оголошена хвилина мовчання.

Чвертьфінальна гра Кубка Італії між "Міланом" і "Торіно" відбудеться сьогодні, 28 січня. Поєдинок пройде на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца" і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, вертоліт з Брайантом впав в горах поблизу міста Калабасас в окрузі Лос-Анджелес. На борту було 9 людей, у тому числі 13-річна дочка баскетболіста. Всі вони загинули. Пізніше в мережі з'явилося відео з місця аварії вертольота.

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