"Милан" сможет принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы

"Милан" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Европы, поскольку арбитраж не успеет рассмотреть их дело до старта турнира. Об этом информирует calciomercato.com.

В календаре слушаний Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне до 14 августа отсутствует дело миланского клуба, поэтому его рассмотрение запланировано после старта новой кампании Лиги Европы.

Напомним, "россонери" грозит отстранение от еврокубков за нарушение правил финансового fair play. В случае отстранения место "Милана" займет "Торино", финишировавший седьмым в Серии А.

Напомним, в прошлом году Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение об отстранении итальянского футбольного клуба "Милан" от участия в еврокубках.