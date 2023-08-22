"Мілан" провів перерву стартового матчу Серії А на полі: курйозна причина

Перша команда та тренерський штаб "Мілана" потрапив у неприємну ситуацію під час виїзного поєдинку чемпіонату Італії проти "Болоньї".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Italian Football TV .

Останній матч стартового туру Серії А обернувся курйозом. "Россонері" не пішли в підтрибунне приміщення після першого тайму через технічні незручності.

Як виявилося, у гостьовій роздягальні арени "Ренато Даль'Ара" не працював кондиціонер. Керманич "Мілана" Стефано Піолі вирішив залишити команду на полі. Там алленаторе роздав своїм підопічним нові вказівки та розібрав із ними помилки.

Незручності не вплинули на перебіг подій зустрічі. "Россонері" ще до перерви забили двічі зусиллями Жиру та Пулішіча. Натомість "Болонья" так і не спромоглася розмочити рахунок ані в першому, ані в другому таймах.

"Мілан" у сезоні 2023/24

У міжсезоння "россонері" непогано попрацювали на трансферному ринку. Міланці підписали воротаря Спортьєлло, півзахисників Лофтуса-Чіка, Муси та Рейндерса, вінгерів Ромеро, Чуквуезе та Пулішіча, нападника Окафора. Витрати – 109 млн євро.

Влітку "Мілан" провів 8 спарингів. Зокрема, міланці здобули перемоги над "Лумеццане" (7:0), "Монцою" (1:1, пенальті – 6:5), "Етуалем Сахелем" (4:0) та "Новарою" (4:2).

Команда Піолі до міжнародної паузи у вересні проведе ще два матчі чемпіонату Італії. Суперниками "россонері" стануть "Торіно" (26 серпня) та "Рома" (1 вересня).