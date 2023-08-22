"Милан" провел перерыв стартового матча Серии А на поле: курьезная причина

Первая команда и тренерский штаб "Милана" попали в неприятную ситуацию во время выездного поединка чемпионата Италии против "Болоньи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italian Football TV .

Последний матч стартового тура Серии А обернулся курьезом. "Россонери" не пошли в подтрибунное помещение после первого тайма из-за технических неудобств.

Как оказалось, в гостевой раздевалке "Ренато Даль'Ара" не работал кондиционер. Наставник "Милана" Стефано Пиоли решил оставить команду на поле. Там алленаторе раздал своим подопечным новые указания и разобрал с ними ошибки.

Неудобства не повлияли на ход событий встречи. "Россонери" еще до перерыва забили дважды усилиями Жиру и Пулишича. "Болонья" же так и не смогла размочить счет ни в первом, ни во втором таймах.

"Милан" в сезоне 2023/24

В межсезонье "россонери" неплохо поработали на трансферном рынке. Миланцы подписали вратаря Спортьелло, полузащитников Лофтуса-Чика, Мусы и Рейндерса, вингеров Ромеро, Чуквуэзе и Пулишича, нападающего Окафора. Расходы – 109 млн евро.

Летом "Милан" провел 8 спаррингов. В частности, миланцы одержали победы над "Лумеццане" (7:0), "Монцой" (1:1, пенальти – 6:5), "Этуалем Сахелем" (4:0) и "Новарой" (4:2).

Команда Пиоли до международной паузы в сентябре проведет еще два матча чемпионата Италии. Соперниками "россонери" станут "Торино" (26 августа) и "Рома" (1 сентября).