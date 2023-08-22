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"Милан" провел перерыв стартового матча Серии А на поле: курьезная причина

Болонья, Вторник 22 августа 2023 11:48
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"Милан" провел перерыв стартового матча Серии А на поле: курьезная причина Фото: "Россонери" отомстили за "гостеприимство" на поле (acmilan.com)
Автор: Антон Федорцив

Первая команда и тренерский штаб "Милана" попали в неприятную ситуацию во время выездного поединка чемпионата Италии против "Болоньи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Italian Football TV.

Последний матч стартового тура Серии А обернулся курьезом. "Россонери" не пошли в подтрибунное помещение после первого тайма из-за технических неудобств.

Как оказалось, в гостевой раздевалке "Ренато Даль'Ара" не работал кондиционер. Наставник "Милана" Стефано Пиоли решил оставить команду на поле. Там алленаторе раздал своим подопечным новые указания и разобрал с ними ошибки.

Неудобства не повлияли на ход событий встречи. "Россонери" еще до перерыва забили дважды усилиями Жиру и Пулишича. "Болонья" же так и не смогла размочить счет ни в первом, ни во втором таймах.

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В межсезонье "россонери" неплохо поработали на трансферном рынке. Миланцы подписали вратаря Спортьелло, полузащитников Лофтуса-Чика, Мусы и Рейндерса, вингеров Ромеро, Чуквуэзе и Пулишича, нападающего Окафора. Расходы – 109 млн евро.

Летом "Милан" провел 8 спаррингов. В частности, миланцы одержали победы над "Лумеццане" (7:0), "Монцой" (1:1, пенальти – 6:5), "Этуалем Сахелем" (4:0) и "Новарой" (4:2).

Команда Пиоли до международной паузы в сентябре проведет еще два матча чемпионата Италии. Соперниками "россонери" станут "Торино" (26 августа) и "Рома" (1 сентября).

К слову, ранее вспомнили дебют Буффона в чемпионате Италии на фоне завершения карьеры.

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