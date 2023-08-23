"Мілан" підписав аргентинця з двома десятками матчів на дорослому рівні

21-річний центрбек перебрався до Європи після півсезону на професіональному рівні. Новачок міланців виховувався у структурі "Платенсе" після того, як покинув теніс.

Пеллегріно підписав із "Міланом" контракт на 5 років. "Кальмари" отримали за свого вихованця орієнтовно 3,5 млн євро. У новій команді аргентинець італійського походження виступатиме під 31-м номером.

Пеллегріно заграв на дорослому рівні щойно в сезоні-2023. У складі "Платенсе" він провів 17 матчів, у яких забив 1 м'яч. Попередній сезон відіграв за "Платенсе-2" в Лізі дублерів. До юнацьких і молодіжних збірних Аргентини ніколи не залучався.

"Мілан" у сезоні 2023/24

У міжсезоння "россонері" непогано попрацювали на трансферному ринку. Міланці підписали воротаря Спортьєлло, півзахисників Лофтуса-Чіка, Муси та Рейндерса, вінгерів Ромеро, Чуквуезе та Пулішіча, нападника Окафора. Витрати – 109 млн євро.

Влітку "Мілан" провів 8 спарингів. Зокрема, міланці здобули перемоги над "Лумеццане" (7:0), "Монцою" (1:1, пенальті – 6:5), "Етуалем Сахелем" (4:0) та "Новарою" (4:2).

У чемпіонаті "Мілан" стартував із перемоги над "Болоньєю" (2:0). Команда Піолі до міжнародної паузи у вересні проведе ще два матчі чемпіонату Італії. Суперниками "россонері" стануть "Торіно" (26 серпня) та "Рома" (1 вересня).