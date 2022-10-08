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"Милан" обыграл дома "Ювентус" и поднялся в топ-4 Серии А

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Милан, Суббота 08 октября 2022 20:54
"Милан" обыграл дома "Ювентус" и поднялся в топ-4 Серии А Фото: Миланцы празднуют первое взятие ворот (twitter.com/acmilan)
Автор: Антон Федорцив

Уверенной победой "Милана" завершился домашний матч 9-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 9-й тур

"Милан" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54

Активнее матч начали туринцы. Уже на 9-й минуте "Старая синьора" организовала опасный выпад. Это Влахович бросил Куадрадо в прорыв на правом фланге, а тот ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней стойкой.

"Россонери" ответили на 20-й. Хозяева подали угловой с правого фланга, мяч от Влаховича отскочил к Леау – португалец в сложной ситуации сумел нанести акцентированный удар, но попал в штангу. А вскоре сфера после диагонального выстрела нападающего "Милана" еще раз облизала каркас ворот!

А вот в добавленное арбитром время миланцы использовали угловой. Стандарт подал Эрнандес, мяч в суматохе попал к Жиру, который пробил в находившегося перед воротами Томори – защитник "Милана" быстро сориентировался и направил мяч в сетку ворот Щенсны.

Времени оправиться сопернику "россонери" не предоставили, забив второй раз уже на старте второго тайма. Это Диас в центральном круге перехватил поперечную передачу Влаховича, на скорости обыграл Бонуччи, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера – 2:0!

Впоследствии Эрнандес мог довести счет до разгромного. После забрасывания Де Кетеларе капитан "Милана" оказался на позиции центрфорварда, обыграл Щенсны, но с острого угла не смог поразить угол ворот. В конце концов и двух голов "россонери" хватило для победы.

К слову, посреди недели "Челси" и "Манчестер Сити" одержали победы с крупным счетом в Лиге чемпионов.

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