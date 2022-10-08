"Милан" обыграл дома "Ювентус" и поднялся в топ-4 Серии А

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Италия, Серия А, 9-й тур

"Милан" – "Ювентус" – 2:0

Голы: Томори, 45+1, Диас, 54

Активнее матч начали туринцы. Уже на 9-й минуте "Старая синьора" организовала опасный выпад. Это Влахович бросил Куадрадо в прорыв на правом фланге, а тот ворвался в штрафную и низом пробил рядом с дальней стойкой.

"Россонери" ответили на 20-й. Хозяева подали угловой с правого фланга, мяч от Влаховича отскочил к Леау – португалец в сложной ситуации сумел нанести акцентированный удар, но попал в штангу. А вскоре сфера после диагонального выстрела нападающего "Милана" еще раз облизала каркас ворот!

А вот в добавленное арбитром время миланцы использовали угловой. Стандарт подал Эрнандес, мяч в суматохе попал к Жиру, который пробил в находившегося перед воротами Томори – защитник "Милана" быстро сориентировался и направил мяч в сетку ворот Щенсны.

Времени оправиться сопернику "россонери" не предоставили, забив второй раз уже на старте второго тайма. Это Диас в центральном круге перехватил поперечную передачу Влаховича, на скорости обыграл Бонуччи, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера – 2:0!

Впоследствии Эрнандес мог довести счет до разгромного. После забрасывания Де Кетеларе капитан "Милана" оказался на позиции центрфорварда, обыграл Щенсны, но с острого угла не смог поразить угол ворот. В конце концов и двух голов "россонери" хватило для победы.