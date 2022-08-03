"Милан" оформил переход главного таланта Бельгии

"Россонери" закрыли трансфер главной кадровой цели в летнее окно. Атакующий хавбек сборной Бельгии начнет новый сезон на "Сан-Сиро".

Де Кетеларе заключил с "Миланом" контракт на пять лет. "Брюгге" получил за своего воспитанника ориентировочно 32 млн евро. В качестве бонусов якобы прописали еще 3 млн в евровалюте. Молодой бельгиец будет выступать в чемпионате Италии под 90-м номером.

В структуру "Брюгге" Де Кетеларе попал в 7-летнем возрасте. На профессиональном уровне он дебютировал за "черно-синих" в сезоне 2019/20. Талант успел сыграть за фламандцев 125 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 20 результативных передач.

"Милан" в борьбе за Де Кетеларе выдержал конкуренцию с английским "Лидсом". "Павлины" предлагали "Брюгге" и хавбеку персональные лучшие финансовые условия, но бельгиец грезил выступлениями за "россонери".