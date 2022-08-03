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"Мілан" оформив перехід головного таланта Бельгії

Фото: Шарль Де Кетеларе з менеджментом "Мілана" (facebook.com/ACMilan)
Автор: Антон Федорців

Керівництво італійського "Мілана" дотиснуло колег із бельгійського "Брюгге" в питанні продажу півзахисника команди Шарля Де Кетеларе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Россонері" закрили трансфер головної кадрової цілі на літнє вікно. Атакувальний хавбек збірної Бельгії розпочне новий сезон на "Сан-Сіро".

Де Кетеларе уклав із "Міланом" контракт на 5 років. "Брюгге" отримав за свого вихованця орієнтовно 32 млн євро. Бонусами нібито прописали ще 3 млн у євровалюті. Молодий бельгієць виступатиме в чемпіонаті Італії під 90-м номером.

До структури "Брюгге" Де Кетеларе потрапив у 7-річному віці. На професіональному рівні він дебютував за "чорно-синіх" у сезоні 2019/20. Талант встиг зіграти за фламандців 125 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 20 результативних передач.

"Мілан" у боротьбі за Де Кетеларе витримав конкуренцію з англійським "Лідсом". "Павичі" пропонували "Брюгге" та хавбеку персональні кращі фінансові умови, але бельгієць марив виступами за "россонері".

До слова, українець Коваленко змінив клубну прописку в межах Серії А.

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МіланЧемпіонат Італії