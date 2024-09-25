Мілан несподівано втратив право на фінал Ліги чемпіонів: що трапилося

Напередодні відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА в Празі. Під час зібрання міланський стадіон "Джузеппе Меацца" позбавили статусу господаря фіналу головного єврокубка.

УЄФА не отримав гарантії міської влади Мілана щодо цілісності арени та інфраструктури поруч. Муніципалітет багато років намагається реконструювати стадіон і прилеглий район, але досі не визначив конкретні терміни робіт. Як наслідок, футбольні функціонери скасували травневе рішення віддати фінал "Джузеппе Меацца".

УЄФА відкрив прийом заявок на проведення фіналу Ліги чемпіонів 2026/27. Господар вирішального матчу визначиться в травні-червні наступного року. Фінал нинішнього сезону головного єврокубка відбудеться в Мюнхені.

Що відомо про "Джузеппе Меацца"

Збудований в 1926 році під назвою "Сан-Сіро" стадіон. Домашня арена місцевих "Інтера" та "Мілана", що належить місту.

За майже 100-літню історію пережив кілька реконструкцій (1935, 1955, 1987-1990, 2015-2016 рр.). Наразі здатен прийняти 75817 глядачів. "Інтер" і "Мілан" ведуть тривалі перемовини з муніципалітетом щодо реконструкції арени, а час від часу "погрожують" збудувати новий стадіон разом чи поодинці.

Перейменований у 1980 році на честь Джузеппе Меацци – легендарного нападника "Інтера", "Мілана", збірної Італії. Поруч розташована станція метро San Siro Stadio.