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Милан неожиданно потерял право на финал Лиги чемпионов: что произошло

Фото: "Джузеппе Меацца" пока останется без финала Лиги чемпионов (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил итальянский Милан права принять финал Лиги чемпионов в сезоне 2026/27. Вместо этого возобновил процесс приема заявок от других городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Накануне состоялось заседание исполнительного комитета УЕФА в Праге. Во время собрания миланский стадион "Джузеппе Меацца" был лишен статуса хозяина финала главного еврокубка.

УЕФА не получил гарантии городских властей Милана по поводу целостности арены и инфраструктуры рядом. Муниципалитет много лет пытается реконструировать стадион и близлежащий район, но до сих пор не определил конкретные сроки работ. Как следствие, футбольные функционеры упразднили майское решение отдать финал "Джузеппе Меацца".

УЕФА открыл прием заявок на проведение финала Лиги чемпионов 2026/27. Хозяин решающего матча определится в мае-июне следующего года. Финал нынешнего сезона главного еврокубка состоится в Мюнхене.

К слову, ранее УЕФА признал ошибку арбитра в 1/4 финала Евро-2024.

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