Микропластик повсюду. Ученые исследовали воздух на "чистой станции" во французских Пиренеях

"Ученые из французского национального исследовательского института (CNRS) взяли пробы воздуха на высоте 2877 метров над уровнем моря в обсерватории Пик-дю-Миди во французских Пиренеях, так называемой "чистой станции" из-за ограниченного влияния на нее местного климата и окружающей среды. Там они проверяли 10000 кубометров воздуха в неделю в период с июня по октябрь 2017 года и обнаружили, что все образцы содержали микропластик", - пишет издание.

Используя данные о погоде, они рассчитали траектории разных воздушных масс и обнаружили источники в Северной Африке и Северной Америке.

По словам главного автора исследования, Стива Аллена из Университета Далхаузи в Канаде, эти частицы микропластика преодолели столь большие расстояния потому, что попали высоко в атмосферу. Как только они попали в тропосферу, их унесло очень быстрыми воздушными массами.

Исследования указывают также на источники микропластика в Средиземном море и Атлантическом океане.

"Части пластика из морских источников поднимаются очень высоко в воздух, а это значит, что пластик не тонет, он движется по планете в бесконечном цикле", — отметил Аллен.

Хотя обнаруженное количество микропластика и не представляет угрозы для здоровья человека, все же эти частицы настолько маленькие, что их могут вдыхать люди, отметила соавтор исследования Деони Аллен. И их присутствие на такой защищенной от загрязнения территории заставляет задуматься, добавила она.

По словам ученых, новые данные показывают, что утилизация пластика путем отправки за границу является ложной стратегией. Он все равно вернется.