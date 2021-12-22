Микропластик всюди. Вчені досліджували повітря на "чистій станції" у французьких Піренеях

Вчені з Національного центру наукових досліджень Франції взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях і виявили частинки мікропластика. Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Вчені з французького Національного дослідницького інституту (CNRS) взяли проби повітря на висоті 2877 метрів над рівнем моря в обсерваторії Пік-дю-Міді у французьких Піренеях, так званої "чистої станції" через обмежений вплив на неї місцевого клімату і навколишнього середовища. Там вони перевіряли 10000 кубометрів повітря на тиждень в період з червня по жовтень 2017 року і виявили, що всі зразки містили мікропластик", - пише видання.
Використовуючи дані про погоду, вони розрахували траєкторії різних повітряних мас і виявили джерела в Північній Африці та Північній Америці.
За словами головного автора дослідження, Стіва Аллена з Університету Далхаузі в Канаді, ці частинки мікропластика подолали настільки великі відстані тому, що потрапили високо в атмосферу. Як тільки вони потрапили в тропосферу, їх віднесло дуже швидкими повітряними масами.
Дослідження вказують також на джерела мікропластика в Середземному морі і Атлантичному океані.
"Частини пластику з морських джерел піднімаються дуже високо в повітря, а це означає, що пластик не тоне, він рухається по планеті в нескінченному циклі", — зазначив Аллен.
Хоча виявлена кількість мікропластика і не становить загрози для здоров'я людини, все ж ці частинки настільки маленькі, що їх можуть вдихати люди, зазначила співавтор дослідження Деоні Аллен. І їх присутність на такій захищеній від забруднення території змушує задуматися, додала вона.
За словами вчених, нові дані показують, що утилізація пластику шляхом відправки за кордон є помилковою стратегією. Він все одно повернеться.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мікроби в океанах і грунтах поступово еволюціонують, щоб знищувати пластик. Вчені виявили в них необхідний для цього фермент.