Миколенко закрив Салаха, чорна смуга Забарного: як зіграли українці в АПЛ (відео)

30-й тур АПЛ 1 квітня відкрило лондонське дербі – "Арсенал", що перебуває на 2-й сходинці приймав 9-й у таблиці "Фулхем". "Каноніри" здобули перемогу (2:1) завдяки голу Букайо Сака. Він пропустив майже три місці через травму (востаннє грав ще в грудні 2024 року). Повернення вийшло вдалим: вінгер вийшов на заміну та одразу розписався у воротах суперників. Наш Олександр Зінченко був у заявці, але на поле не вийшов.

2 квітня в бій вступили основні українські сили. Проте їхні клуби синхронно програли.

Продовжується чорна смуга захисника "Борнмута" Іллі Забарного. Футболіст збірної України вже встиг зіграти в Кубку Англії, де його клуб поступився "Манчестер Сіті" (1:2), а вирішальний гол суперники забили саме з-під Забарного.

В чемпіонаті "Борнмут" вдома зустрічався з аутсайдером – "Іпсвічем" і знову програв – 1:2. Український захисник вийшов у старті, вдруге поспіль не дограв матч АПЛ до кінця (був замінений на 87-й хвилині) та отримав від статистичного порталу SofaScore оцінку 6,1 бала, що стало найнижчим показником у команді. "Іпсвіч" здобув першу перемогу в АПЛ у 2025 році. Натомість "Борнмут" продовжив серію без перемог у чемпіонаті до п'яти ігор та опустився на 10-те місце в таблиці.

"Брентфорд" Єгора Ярмолюка перервав шестиматчеву безпрограшну серію, віддавши три бали у гостях "Ньюкаслу" (1:2). Українець вперше за місяць потрапив до основи й провів на полі 83 хвилини. "Брентфорд" йде в чемпіонаті 11-м – слідом за "Борнмутом" Забарного.

Участь Віталія Миколенка у мерсісайдському дербі "Ліверпуль" – "Евертон" було під питанням через травму отриману в матчі Ліги націй з Бельгією. Проте наш захисник вийшов з перших хвилин та був одним з найкращих на полі. Українець повністю закрив Мохамеда Салаха, не дозволивши єгиптянину забити. Його гру високо оцінив SofaScore – 7,3 бала. Проте "Евертон" поступився – 0:1. Долю зустрічі вирішив влучний удар Жоти на 57-й хвилині.

"Евертон" продовжує битву за виживання: команда Миколенка перебуває в таблиці на 15-й сходинці. "Ліверпуль" зміцнив своє лідерство: випереджаючи "Арсенал" на 12 балів, команда Арне Слота впевнено йде до чергового чемпіонства.