Миколенко забив перший "український" гол в сезоні АПЛ та ледь не привіз пенальті

АПЛ, 36-й тур

"Фулхем" – "Евертон" – 1:3

Голи: Хіменес, 17 – Миколенко, 45+3, Кін, 70, Бету, 74

"Іпсвіч" – "Брентфорд" – 0:1

Гол: Шаде, 18

Миколенко грав ногами та руками

Для "Евертона" матч проти "Фулхема" не мав турнірного значення, проте команда все ж зуміла показати характер. Перший тайм для Віталія Миколенка видався непростим – вже на 17-й хвилині він програв боротьбу Хіменесу, який відкрив рахунок ударом головою. Гості домінували у першій половині зустрічі, проте не реалізували свої моменти.

А наприкінці тайму український захисник виправився – після його удару м'яч рикошетом від захисника "Фулхема" опинився в сітці. Це був перший гол не лише Миколенка, а й усіх українських легіонерів у нинішньому сезоні АПЛ. А загалом для вітчизняного захисника він став вже 4-м у Англії.

Після перерви "іриски" дотиснули суперника: забили ще двічі, зробивши рахунок – 1:3. Вже у компенсований час Миколенко ризикував стати антигероєм, зігравши рукою у своєму штрафному. Втім, суддя переглянув епізод на ВАР і вирішив пенальті не ставити. Успіх дозволив "Евертону" перервати серію з трьох турів без перемог.

Активність Ярмолюка та перемога "Брентфорда"

Паралельно з "Евертоном" також на виїзді грав "Брентфорд": команда Єгора Ярмолюка протистояла "Іпсвічу". Українець вийшов у стартовому складі та відіграв усі 90 хвилин. "Бджоли" здобули мінімальну перемогу (1:0) завдяки голу Шаде в першому таймі.

Ярмолюк був активним у центрі поля, зокрема, відзначився перехопленням, яке дало старт небезпечній атаці гостей. Правда цей епізод голом не завершився.