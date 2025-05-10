Миколенко забил первый "украинский" гол в сезоне АПЛ и едва не привез пенальти

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

АПЛ, 36-й тур

"Фулхэм" - "Эвертон" - 1:3

Голы: Хименес, 17 - Миколенко, 45+3, Кин, 70, Бету, 74

"Ипсвич" - "Брентфорд" - 0:1

Гол: Шаде, 18

Миколенко играл ногами и руками

Для "Эвертона" матч против "Фулхэма" не имел турнирного значения, однако команда все же сумела показать характер. Первый тайм для Виталия Миколенко выдался непростым - уже на 17-й минуте он проиграл борьбу Хименесу, который открыл счет ударом головой. Гости доминировали в первой половине встречи, однако не реализовали свои моменты.

А в конце тайма украинский защитник исправился - после его удара мяч рикошетом от защитника "Фулхэма" оказался в сетке. Это был первый гол не только Миколенко, но и всех украинских легионеров в нынешнем сезоне АПЛ. В целом для отечественного защитника он стал уже 4-м в Англии.

После перерыва "ириски" дожали соперника: забили еще дважды, сделав счет - 1:3. Уже в компенсированное время Миколенко рисковал стать антигероем, сыграв рукой в своей штрафной. Впрочем, судья пересмотрел эпизод на ВАР и решил пенальти не ставить. Успех позволил "Эвертону" прервать серию из трех туров без побед.

Активность Ярмолюка и победа "Брентфорда"

Параллельно с "Эвертоном" также на выезде играл "Брентфорд": команда Егора Ярмолюка противостояла "Ипсвичу". Украинец вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. "Пчелы" одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу Шаде в первом тайме.

Ярмолюк был активным в центре поля, в частности, отметился перехватом, который дал старт опасной атаке гостей. Правда этот эпизод голом не завершился.