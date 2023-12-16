Миколенко на валізах. "Евертон" розпочав підготовку до переїзду

"Іриски" незабаром покинуть культовий стадіон. Наступний сезон стане для мерсисайдців останнім на домашній з 1892 року арені.

Тимчасовий гендиректор "Евертона" Колін Чонг відрапортував про дотримання графіку будівництва нового стадіону. Арену "Бремлі-Мур Док" повинні збудувати до кінця 2024 року. Переїзд на сучасний футбольний комплекс менеджмент "ірисок" запланував на літа 2025-го.

Керівництво "Евертона" свідомо заздалегідь анонсувало переїзд на новий стадіон. На думку босів мерсисайдців, за півтора роки вдасться влаштувати "гідні проводи" актуальній домашній арені "ірисок". "Зелено світло" на переїзд менеджмент отримав після консультацій з фанатами команди.

Що відомо про "Евертон"

Заснований у 1878 році англійський футбольний клуб. Домашні матчі проводить на стадіоні "Гудісон Парк" (39572 місця), а переїде на майже 53-тисячний "Бремлі-Мур Док".

"Іриски" здобули 9 титулів чемпіона Англії, виграли 5 Кубків і 9 Суперкубків Англії. У сезоні 1984/85 тріумфували в Кубку кубків. Останній трофейний спалах команди припав на 80-ті, коли мерсисайдці двічі виграли чемпіонат Англії та здобули єдиний європейський титул.

Із 1992 року "Евертон" незмінно виступає в англійській Прем'єр-лізі. Найвище досягнення – 4-те місце в сезоні 2004/05. У нинішній кампанії "іриски" непогано стартували, але у листопаді були позбавлені 10-ти очок за фінасові порушення. Утім, після цього рішення мерсисайдці здобули три перемоги в чотирьох матчах і покинули зону вильоту АПЛ.