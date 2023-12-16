RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Миколенко на чемоданах. "Эвертон" начал подготовку к переезду

Фото: "Гудисон Парк" отслужил команде более 130 лет (evertonfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Ливерпульский "Эвертон", цвета которого защищает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, объявил о близком прощании с многолетней домашней ареной команды – "Гудисон Парк".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Ириски" вскоре покинут культовый стадион. Следующий сезон станет для мерсисайдцев последним на домашней с 1892 года арене.

Временный гендиректор "Эвертона" Колин Чонг отрапортовал о соблюдении графика строительства нового стадиона. Арену "Брэмли-Мур Док" должны построить до конца 2024 года. Переезд на современный футбольный комплекс менеджмент "ирисок" запланировал на лето 2025 года.

Руководство "Эвертона" заранее анонсировало переезд на новый стадион сознательно. По мнению боссов мерсисайдцев, за полтора года удастся устроить "достойные проводы" актуальной домашней арене "ирисок". "Зеленый свет" на переезд менеджмент получил после консультаций с фанатами команды.

Что известно об "Эвертоне"

Основанный в 1878 году английский футбольный клуб. Домашние матчи проводит на стадионе "Гудисон Парк" (39 572 места), а переедет на почти 53-тысячный "Брэмли-Мур Док".

"Ириски" завоевали 9 титулов чемпиона Англии, выиграли 5 Кубков и 9 Суперкубков Англии. В сезоне 1984/85 триумфовали в Кубке кубков. Последняя трофейная вспышка команды пришлась на 80-е, когда мерсисайдцы дважды выиграли чемпионат Англии и взяли единственный европейский титул.

С 1992 года "Эвертон" неизменно выступает в английской Премьер-лиге. Наивысшее достижение – 4-е место в сезоне 2004/05. В нынешней кампании "ириски" неплохо стартовали, но в ноябре были лишены 10-ти очков за финансовые нарушения. Впрочем, после этого решения мерсисайдцы одержали три победы в четырех матчах и покинули зону вылета АПЛ.

К слову, ранее наставник "Эвертона" Дайч выписал Миколенко порцию комплиментов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭвертонЧемпионат Англии