Миколенко покинув 19 номер в "Евертоні": що означає зміна для українця

Захисник "Евертона" більше не гратиме під 19-м номером у складі англійського клубу. Український футболіст змінив свій ігровий номер на 16-й.

У соцмережах "ірисок" з’явилось оновлене фото, на якому повідомляється, що 26-річний гравець змінив номер на футболці.

Саме під 16-м номером Миколенко раніше виступав за київське "Динамо", а також грає за національну збірну України.

Миколенко перейшов до "Евертона" в січні 2022 року зі столичного клубу. З того часу він став важливим гравцем команди та одним із лідерів оборони "ірисок".

У минулого сезону, у кампанії 2024/25, Миколенко провів 37 матчів за "Евертон" у всіх турнірах. На його рахунку один забитий м’яч і три результативні передачі.

Контракт українця з ліверпульським клубом чинний до літа 2026 року, а трансферна вартість футболіста оцінюється у 28 мільйонів євро.

Віталій продовжує регулярно виступати за національну збірну України, де його досвід та навички є важливими для команди.